ФК «Краснодар» объявил об отставке Мурада Мусаева с поста главного тренера

В отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар» подал Мурад Мусаев. Решение принято после поражения «быков» в матче с «Ахматом».

«Мурад Мусаев подал заявление об отставке по собственному желанию. Руководство клуба пошло навстречу его решению», - говорится в сообщении на сайте команды.

Клуб выразил Мусаеву благодарность за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей тренерской карьере. Имя нового главного тренера команды будет объявлено в ближайшее время.

Мусаев занимал свой пост с 2018 года. Благодаря ему «Краснодар» дважды становился бронзовым призером Российской Премьер-лиге (РПЛ) и дебютировал в Лиге чемпионов.

В субботу, 3 апреля, грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар» со счетом 5:0 в матче 24-го тура РПЛ. На данный момент клуб располагается на 10-м месте турнирной таблице чемпионата России.