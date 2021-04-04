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На Ваганьковском кладбище в Москве вскрыли колумбарий для урн с прахом

Светлана Головина
13:40 04.04.2021
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
На Ваганьковском кладбище в Москве вскрыли колумбарий для урн с прахом
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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В Москве неизвестные вскрыли колумбарий для хранения урн с прахом на Ваганьковском кладбище. Информацию об этом подтвердили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел 3 апреля в 10 утра. Помимо колумбария злоумышленники повредили входные двери в административное здание.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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