На Ваганьковском кладбище в Москве вскрыли колумбарий для урн с прахом
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
В Москве неизвестные вскрыли колумбарий для хранения урн с прахом на Ваганьковском кладбище. Информацию об этом подтвердили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел 3 апреля в 10 утра. Помимо колумбария злоумышленники повредили входные двери в административное здание.
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.