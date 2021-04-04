В стране и мире На Ваганьковском кладбище в Москве вскрыли колумбарий для урн с прахом Светлана Головина На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: В Москве неизвестные вскрыли колумбарий для хранения урн с прахом на Ваганьковском кладбище. Информацию об этом подтвердили «Звезде» в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел 3 апреля в 10 утра. Помимо колумбария злоумышленники повредили входные двери в административное здание. На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика