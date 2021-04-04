PR-директор «Непосед» раскрыл детали гибели сына худрука театра-студии

PR-директор театра-студии «Непоседы» Петро Шекшеев рассказал «Звезде» подробности гибели сына основателя и худрука театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян.

«В районе 11 вечера бабушка Кирилла, мама Елены Михайловны Пинджоян, поднялась в комнату в их загородном доме - комната Кирилла была на третьем этаже. И увидела открытое окно. Когда спустились вниз, увидели тело Кирилла с окровавленной головой уже без признаков жизни», - рассказал Шекшеев.

Он отметил, что разбитый телефон лежал рядом.

«Версия, которую вначале дали одни журналисты, что это было самоубийство из-за отобранного телефона, не выдерживает критики. Никаких конфликтов не было в семье», - подчеркнул PR-директор.

Шекшеев рассказал, что, несмотря на то, что Кирилл уже выпустился из «Непосед», все ребята его любили, дружили.

«Что произошло - пока неизвестно. Кирилл увлекался экстремальными видами спорта. Возможно, он выбрался на крышу, чтобы сделать какой-то трюк или селфи..Свидетелей этого не было, - отметил Шекшеев.

Трагедия произошла около 11 вечера в субботу, 3 апреля. Кирилл был ведущим концертов «Непосед», работал на телевидении, а также снимался в кино.