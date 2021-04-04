Умер актер Артем Тынкасов

Российский актер театра и кино, член труппы театра «Содружество актеров Таганки» Артем Тынкасов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом рассказал директор московского театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев.

«Умер Артем Тынкасов... Все, не могу ничего писать», - указал Кабешев у себя в Facebook.

О причинах смерти артиста информации не поступало. Артем Тынкасов за свою карьеру снялся в более чем десяти кинокартинах, включая известный фильм «Не покидай» 1989 года.