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В России за последние сутки выявили 8 817 новых случаев коронавируса

Светлана Головина
13:20 04.04.2021
В мире за время пандемии число заражений COVID-19 достигло 130 787 851 человек.
В России за последние сутки выявили 8 817 новых случаев коронавируса
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости
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За минувшие сутки на территории России оказались инфицированы коронавирусом еще 8 817 граждан. По данным Оперштаба общее число зараженных в стране достигло 4 580 894.

Наибольшее число новых пациентов было выявлено в Москве - 1 901 человек, в Санкт-Петербурге - 711, в Московской области - 598, в Нижегородской области - 276, в Ростовской области - 241, Воронежская - 203, Самарская - 200.

Успешно выздоровели за последние сутки 8 212 человек, летальных исходов зафиксировано 357.

В мире за время пандемии число заражений COVID-19 достигло 130 787 851 человек.

Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора выразил мнение, что эпидемия коронавируса в России может завершиться к августу.  

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