Десант, защита, УМЗ: почему броневик «Тайфун-ВДВ» выбрали для базы самого компактного минного заградителя России

Один из главных героев нового выпуска программы «Военная приемка» - универсальный минный заградитель на базе армейского броневика «Тайфун-ВДВ». Он - самый легкий из трех весовых категорий современных УМЗ, и в нем собраны такие же легкие, но изящные инженерные решения.

Оболочка машины будто состоит из нескольких «этажей», каждый из которых снабжен специальным противоскользящим покрытием. Выбор именно на «Тайфун-ВДВ» в качестве базы для компактного УМЗ пал по причине того, что его можно будет десантировать с самолета. Вместе с тем, заградитель имеет достаточно компактное шасси с бронированной кабиной, противоминную защиту и гидро-пневмоподвеску с регулируемым по высоте клиренсом.

«Тайфун» способен как опускаться для более комфортной транспортировки в самолетах, но способен и подниматься для более комфортного использования в непростых условиях, где необходима повышенная проходимость.

Ранее в программе «Военная приемка», посвященной современным российским минным заградителям, были показаны кадры запуска мин с УМЗ-Г в трех направлениях для создания масштабного и непроходимого минного поля. Команда «приемки» самостоятельно проверила с помощью учебных снарядов, насколько в действительности плотной оказалась их укладка. Полный выпуск смотрите на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.