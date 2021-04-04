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Десант, защита, УМЗ: почему броневик «Тайфун-ВДВ» выбрали для базы самого компактного минного заградителя России

Егор Левин
13:05 04.04.2021
УМЗ-броневик способен изменять клиренс для транспортировки в самолетах и езды по бездорожью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один из главных героев нового выпуска программы «Военная приемка» - универсальный минный заградитель на базе армейского броневика «Тайфун-ВДВ». Он - самый легкий из трех весовых категорий современных УМЗ, и в нем собраны такие же легкие, но изящные инженерные решения.

Оболочка машины будто состоит из нескольких «этажей», каждый из которых снабжен специальным противоскользящим покрытием. Выбор именно на «Тайфун-ВДВ» в качестве базы для компактного УМЗ пал по причине того, что его можно будет десантировать с самолета. Вместе с тем, заградитель имеет достаточно компактное шасси с бронированной кабиной, противоминную защиту и гидро-пневмоподвеску с регулируемым по высоте клиренсом.

«Тайфун» способен как опускаться для более комфортной транспортировки в самолетах, но способен и подниматься для более комфортного использования в непростых условиях, где необходима повышенная проходимость.

Ранее в программе «Военная приемка», посвященной современным российским минным заградителям, были показаны кадры запуска мин с УМЗ-Г в трех направлениях для создания масштабного и непроходимого минного поля. Команда «приемки» самостоятельно проверила с помощью учебных снарядов, насколько в действительности плотной оказалась их укладка. Полный выпуск смотрите на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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