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«Они недовольны тем, что нет успешности марионеточного режима»: Марков о «выговоре» Байдена

Алена Миронова
12:00 04.04.2021
Политолог Сергей Марков отметил, что американские чиновники делают украинским политикам выговор за отсутствие реформ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
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Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков прокомментировал «‎Звезде» полученный президентом Украины Владимиром Зеленским «выговор» от американского лидера Джо Байдена.

«Все, абсолютно все американские чиновники, которые говорят с украинскими политиками, делают им выговор за отсутствие реформ», - отметил политолог.

В этом выговоре, считает эксперт, как правило, есть две составляющие. 

«Первое - они недовольны тем, что нет успешности марионеточного режима. Поскольку в Украине очевидно, как бы, марионеточный колониальный режим. Естественно, им, хозяину хочется, чтобы в подчиненном режиме люди как-то были более довольны. Чтобы не создавалась революционная ситуация. Чтобы не было угрозы смены этого режима. Потому что разгневанное население свергнет это режим. Этих успехов нет.», - подчеркнул Марков.

Эксперт обратил внимание на то, что американские чиновники не желают видеть своей вины, того, что главная причина неуспеха украинского режима - это, в первую очередь, разрыв связи с Россией, а второе - внутренняя гражданская война.

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