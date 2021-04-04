В стране и мире «Они недовольны тем, что нет успешности марионеточного режима»: Марков о «выговоре» Байдена Алена Миронова Политолог Сергей Марков отметил, что американские чиновники делают украинским политикам выговор за отсутствие реформ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua Читайте нас на: Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков прокомментировал «‎Звезде» полученный президентом Украины Владимиром Зеленским «выговор» от американского лидера Джо Байдена. «Все, абсолютно все американские чиновники, которые говорят с украинскими политиками, делают им выговор за отсутствие реформ», - отметил политолог. В этом выговоре, считает эксперт, как правило, есть две составляющие. «Первое - они недовольны тем, что нет успешности марионеточного режима. Поскольку в Украине очевидно, как бы, марионеточный колониальный режим. Естественно, им, хозяину хочется, чтобы в подчиненном режиме люди как-то были более довольны. Чтобы не создавалась революционная ситуация. Чтобы не было угрозы смены этого режима. Потому что разгневанное население свергнет это режим. Этих успехов нет.», - подчеркнул Марков. Эксперт обратил внимание на то, что американские чиновники не желают видеть своей вины, того, что главная причина неуспеха украинского режима - это, в первую очередь, разрыв связи с Россией, а второе - внутренняя гражданская война. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика