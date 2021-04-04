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Первый заградитель: «Военная приемка» рассказала о прототипе миноукладчика СССР 1934 года

Егор Левин
10:10 04.04.2021
В отличие от прототипа МЗ-27, первым рабочим, автоматизированным лишь частично, миноукладчиком был специально оборудованный грузовик ЗИС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый в армейской истории прототип миноукладчика появился в Советском Союзе в 1934 году. Он назывался МЗ-27 и использовался для установки противотанковых мин. Но он так и остался прототипом.

В годы войны разработали другой минный раскладчик - на базе грузовика ЗИС. Фактически это был обычный грузовой автомобиль, но со специальными лотками для спуска мин. Сапер вынимал мину из ящика в кузове машины, и она выпадала по специальной установке на грунт. Весь процесс, включая соблюдение установленного шага минирования, необходимо было проводить вручную от и до, хотя и на ходу.

Маскировали и взводили мины шедшие вслед за машиной саперы. Даже так, не говоря уже о современном максимальном автоматизме, скорость минирования вырастала в разы. «Военная приемка» опубликовала редкие кадры учебного фильма из архива инженерных войск России.

На них военнослужащим демонстрировали, как сделать минно-взрывные заграждения эффектным боевым оружием. Средства и способы установки, показанные в фильме, позволяли сократить сроки и увеличить масштабы применения противопехотных мин.

Такой раскладчик являлся по сути целым комплексом машин: на одной перемещали стеллажи с ящиками, загруженными минами, а за ней тянулся специальный прицеп со спусковым лотком; постепенно конфигурация модернизировалась - начали появляться цепи с приводами и специальные направляющие. Но снаряжали каждую мину по-прежнему вручную. Установка мин с использованием минного заградителя осуществлялась расчетом из семи человек.

Такой способ установки минных полей в НАТО используют до сих пор. Но в истории армейской России был и воздушный способ создания минных полей - с вертолетов. Дистанционная установка минного поля из фугасных мин обычно осуществлялась двумя вертолетами, устанавливающими одновременно две полосы. Редкие кадры соответствующего учебного фильма также показала «Военная приемка».

Главные герои нового выпуска «Военной приемки» - универсальные минные заградители нескольких весовых категорий. Самый легкий - на базе колесного броневика «Тайфун-ВДВ», самый тяжелый - на основе танка Т-90. Задача этих машин - раскидать тысячи мин и за считанные минуты сформировать непроходимое минное поле. Автор программы Алексей Егоров побывал в закрытых цехах предприятия, где спроектировали и построили новые боевые машины, а также проверил их эффективность на полигоне. Смотрите на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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