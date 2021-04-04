В США открыли стрельбу у ночного клуба: есть раненые

В американском городе Таскалуса в штате Алабама несколько человек пострадали при стрельбе, открытой ночью в центре города. Инцидент произошел на парковке возле ночного клуба Roxy's на площади Темерсон в 2.47 по местному времени.

Пятеро раненных были госпитализированы в Региональный медицинский центр. О степени тяжести травм пострадавших информации не поступало.

В настоящее время, как сообщает CNN, сотрудники полиции разбираются с возможными виновниками случившегося. По подозрению в участии в стрельбе были задержаны несколько человек.