В стране и мире В КНР хакеры обманули госсистему биометрии и украли свыше 76 миллионов долларов Светлана Головина По информации правоохранителей, злоумышленники использовали фотографию и специальное приложение. © Фото: Cris Faga, ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: В Китае двое граждан смогли «обмануть» государственную биометрическую систему проверки личности. Мошенники действовали с целью создать поддельные счета, чтобы провести операции с налогами. По информации правоохранителей, данный механизм злоумышленники использовали на протяжении четырех лет. «Поддельные налоговые счета преступной группой оценены в более 500 миллионов юаней - 76,2 миллиона долларов», - пишет издание SCMP со ссылкой на заявление прокуратуры Шанхая. Отмечается, что обмануть систему хакерам удалось при помощи фотографии и приложения, которое «оживляет» фотографии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика