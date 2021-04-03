Врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России
В целом, уровень иммунизации в стране уже можно охарактеризовать как достаточно высокий.
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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может быть достигнут уже через два-три месяца. Об этом заявил врач-реаниматолог Александр Островский.
Он отметил, что в целом, уровень иммунизации в России уже достаточно высокий, однако добавил, что вакцинация проходит не очень активно.
«Для популяризации вакцинации в том числе, мне кажется, нужно снять часть юридических ограничений для клиник по требованиям к допуску к вакцинации», - передает РИА Новости слова врача.
Отмечается, что эти требования существуют уже много лет. Так, в соответствии с ними, клиника должна иметь специальную лицензию, дополнительное помещение, содержать дополнительного врача для того, чтобы вакцинировать.