Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США бездомная собака пять раз пыталась украсть из магазина плюшевого единорога

Алена Миронова
09:10 03.04.2021
Четвероногому другу купили игрушку, а также нашли нового хозяина.
В США бездомная собака пять раз пыталась украсть из магазина плюшевого единорога
© Фото: Duplin County Animal Services, Facebook
Читайте нас на:

В американском городе Кенансвилл бездомный пес пять раз воровал фиолетового плюшевого единорога из магазина.

Работники магазина Dollar General после очередного повторяющегося эпизода позвонили в службу по контролю за животными. Прибывший на место сотрудник службы решил отвезти собаку в приют. Однако после того, как заметил душераздирающий взгляд питомца на игрушку, не удержался и все же купил ее для него. Мужчина предположил, что ранее собака проживала в доме, у прошлых хозяев, где как раз и был похожий единорог.

Этой трогательной историей сотрудники службы поделились в Facebook. А на следующий день у Сису - так назвали собаку - уже появился хозяин. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.