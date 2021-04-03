В США бездомная собака пять раз пыталась украсть из магазина плюшевого единорога

В американском городе Кенансвилл бездомный пес пять раз воровал фиолетового плюшевого единорога из магазина.

Работники магазина Dollar General после очередного повторяющегося эпизода позвонили в службу по контролю за животными. Прибывший на место сотрудник службы решил отвезти собаку в приют. Однако после того, как заметил душераздирающий взгляд питомца на игрушку, не удержался и все же купил ее для него. Мужчина предположил, что ранее собака проживала в доме, у прошлых хозяев, где как раз и был похожий единорог.

Этой трогательной историей сотрудники службы поделились в Facebook. А на следующий день у Сису - так назвали собаку - уже появился хозяин.