В стране и мире В Киргизии сгорел трал с легковушками: видео Светлана Головина На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших не поступала. © Фото: koroche_kg, Instagram Читайте нас на: В Сокулукском районе Киргизии сгорел трал, перевозивший легковые автомобили. Видео инцидента опубликовано в Instagram. На кадрах видно, что прицеп для перевозки легковушек, н аборту которого порядка семи автомобилей, полностью охвачен огнем. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Короче KG (@koroche_kg) По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от села Кунтуу. Транспортные средства были привезены из Армении.



На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших не поступала. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика