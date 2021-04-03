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В Киргизии сгорел трал с легковушками: видео

Светлана Головина
08:45 03.04.2021
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших не поступала.
В Киргизии сгорел трал с легковушками: видео
© Фото: koroche_kg, Instagram
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В Сокулукском районе Киргизии сгорел трал, перевозивший легковые автомобили. Видео инцидента опубликовано в Instagram.

На кадрах видно, что прицеп для перевозки легковушек, н аборту которого порядка семи автомобилей, полностью охвачен огнем.

 
 
 
 
 
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Публикация от Короче KG (@koroche_kg)

По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от села Кунтуу. Транспортные средства были привезены из Армении.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

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