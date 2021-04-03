В Киргизии сгорел трал с легковушками: видео
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших не поступала.
© Фото: koroche_kg, Instagram
В Сокулукском районе Киргизии сгорел трал, перевозивший легковые автомобили. Видео инцидента опубликовано в Instagram.
На кадрах видно, что прицеп для перевозки легковушек, н аборту которого порядка семи автомобилей, полностью охвачен огнем.
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По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от села Кунтуу. Транспортные средства были привезены из Армении.
На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Информация о пострадавших не поступала.