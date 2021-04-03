Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Погранслужба США показала момент переброски детей через границу с Мексикой

Светлана Головина
08:20 03.04.2021
В целях безопасности жизни и здоровья дети были доставлены в больницу для обследования.
© Видео: U.S. Customs and Border Protection, Facebook © Фото: U.S. Customs and Border Protection, Facebook
Читайте нас на:

На границе Соединенных Штатов и Мексики через пограничную стену контрабандисты перебросили двух маленьких детей. Момент инцидента был опубликован в Facebook-аккаунте американской пограничной службы.

На кадрах видно, как двое мужчин почти с пяти метровой стены скидывают по одному каждого из детей, оставляя совершенно одних в пустыни.

«Детям 3 и 5 лет сотрудники погранслужбы оказали помощь. В целях безопасности их доставили в больницу для обследования», - уточняется в сообщении.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители разыскивают сбежавших контрабандистов для привлечения к ответственности. По предварительным данным дети прибыли с Эквадора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.