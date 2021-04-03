Погранслужба США показала момент переброски детей через границу с Мексикой

На границе Соединенных Штатов и Мексики через пограничную стену контрабандисты перебросили двух маленьких детей. Момент инцидента был опубликован в Facebook-аккаунте американской пограничной службы.

На кадрах видно, как двое мужчин почти с пяти метровой стены скидывают по одному каждого из детей, оставляя совершенно одних в пустыни.

«Детям 3 и 5 лет сотрудники погранслужбы оказали помощь. В целях безопасности их доставили в больницу для обследования», - уточняется в сообщении.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правоохранители разыскивают сбежавших контрабандистов для привлечения к ответственности. По предварительным данным дети прибыли с Эквадора.