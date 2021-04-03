В Приморье обрушился мост из-за затора льда на реке

В Приморье обрушился мост в районе Лукьяновки-Новополтавки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Причиной стал затор льда на реке, который поспособствовал обрушению двух опор и пролетов деревянного мостового настила. В настоящий момент движение по мосту приостановлено для всех видов транспорта.

Погибших и пострадавших в результате обрушения нет. На место происшествия выезжала глава муниципалитета Наталья Пантелеева. В настоящее время проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по факту произошедшего.