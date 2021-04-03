Эксперт рассказала, как определить непригодные для хранения пластиковые контейнеры

Контейнеры для пищевых продуктов, ланчбоксы и многая другая пластиковая посуда может плохо повлиять на здоровье. Об этом сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Эксперт подчеркнула, что есть такие пластиковые контейнеры, для которых не допускается контакт с пищевыми продуктами. Или же это тара одноразового применения. На этикетках могут располагаться указания к использованию: только для холодной пищи, для разогрева в микроволновой печи и так далее. Об этом сообщает радио Sputnik.

Если же контейнер для многоразового использования мы начнем употреблять не по своему назначению, то может нарушиться целостность его покрытия, что, в свою очередь, может иметь серьезные последствия.



Так, прежде всего, чтобы определить непригодный для использования пластиковый контейнер, необходимо посмотреть на его внешний вид: к примеру, поменялся ли цвет, прозрачность, появились ли сколы, неприятный запах, появление химического привкуса у еды - это уже является основанием для замены.

Как отмечает эксперт, одноразовая тара в принципе не подлежит вторичному использованию, поскольку ее покрытие не рассчитано на мытье, особенно жесткой губкой. Если поверхность такой посуды окажется повреждена, то токсичные вещества могут попасть прямо на пищу. Рекомендуется использовать посуду из стекла, поскольку она намного безопаснее - не выделяет никаких токсичных веществ, а срок ее службы гораздо более долгий.