В стране и мире Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры под Псковом Светлана Головина В результате удара большегруза в бок легковой автомобиль разорвало на две части. © Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ Читайте нас на: В Псковской области в результате столкновения легкового автомобиля и фуры погибли два человека. Инцидент произошел на 466 км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель. «По версии следствия, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2115 и большегруза ДАФ. Один пассажир госпитализирован в реанимацию Великолукской городской больницы», - уточняется в сообщении МВД по Псковской области. По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и потерял контроль над автомобилем. Удар большегруза пришелся в бок, из-за чего легковушку разорвало на две части. © МВД РФ На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика