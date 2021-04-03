Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры под Псковом
В результате удара большегруза в бок легковой автомобиль разорвало на две части.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
В Псковской области в результате столкновения легкового автомобиля и фуры погибли два человека. Инцидент произошел на 466 км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель.
«По версии следствия, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2115 и большегруза ДАФ. Один пассажир госпитализирован в реанимацию Великолукской городской больницы», - уточняется в сообщении МВД по Псковской области.
По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и потерял контроль над автомобилем. Удар большегруза пришелся в бок, из-за чего легковушку разорвало на две части.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика