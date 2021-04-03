Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры под Псковом

Светлана Головина
06:17 03.04.2021
В результате удара большегруза в бок легковой автомобиль разорвало на две части.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

В Псковской области в результате столкновения легкового автомобиля и фуры погибли два человека. Инцидент произошел на 466 км федеральной трассы Санкт-Петербург - Невель.

«По версии следствия, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2115 и большегруза ДАФ. Один пассажир госпитализирован в реанимацию Великолукской городской больницы», - уточняется в сообщении МВД по Псковской области.

По предварительным данным, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и потерял контроль над автомобилем. Удар большегруза пришелся в бок, из-за чего легковушку разорвало на две части.

© МВД РФ

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.