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Диетолог рассказала, можно ли начинать день без завтрака

Анна Берестовая
05:58 03.04.2021
Некоторые люди не привыкли к первому утреннему приему пищи.
Диетолог рассказала, можно ли начинать день без завтрака
© Фото: pixabay.com
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Часто можно встретить заверения, что завтрак является одним из важнейших или самым важным приемом пищи за день. Тем не менее людям, которые приспособились к другому режиму и ощущают себя при этом здоровыми не обязательно заставлять себя завтракать против желания. Такое мнение высказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она отметила, что тем, кто все же предпочитает включать завтраки в свое расписание, следует выбирать разнообразные и сбалансированные блюда из продуктов, богатых минералами, витаминами и питательными веществами. Такие вполне можно отыскать среди просто готовящейся еды.

«Например, каша из цельнозерновых, не полностью обмолоченных круп - гречневой, овсяной, пшенной, пшеничной», - отметила медик в интервью РИА Новости.

Специалист указала, что хорошо подойдет для завтрака питание, изготовленное любым путем, кроме жарки. Разнообразие способов готовки включает в себя также приготовление на гриле и тушение.

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