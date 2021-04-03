В Нидерландах создали «дверной звонок» для рыб

В нидерландском городе Утрехте запустили в использование первый в мире аналог «дверного звонка», сделанный для рыб. С его помощью в нужный момент времени может подаваться специальный сигнал, говорящий о заторе рыб.

Такой сигнал будет поступать сотруднику, отвечающему за работу ворот судоходного шлюза, расположенного в местной реке Вехт. Этот сотрудник же, в свою очередь, будет опускать и поднимать створки ворот, чтобы пропустить водных обитателей. Естественно, «звонить» с помощью устройства будут не сами рыбы , а люди, наблюдающие за происходящим в прямом эфире.

Количество рыб, которым необходимо будет воспользоваться проходом, в действительности очень велико. Шлюз располагается на миграционном пути животных, перемещающихся из теплых и глубоких в более мелкие воды для размножения. Об этом сообщает издание DutchReview.