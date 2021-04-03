Пять типов танков поучаствуют в Параде Победы на Красной площади

Пять различных типов танков будут задействованы в проведении военного Парада в столице. Технику привлекут для мероприятия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Начнут танковое шествие модели исторических времен Т-34-85. Современное вооружение представят танки Т-72Б3М с комплексом дополнительной защиты, а также танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв». Перспективную технику, развитие которой нацелено на будущее, представит танк Т-14 «Армата».

Ранее сообщалось, что специально для предстоящего военного Парада специалисты восстановят облик танков и бронеавтомобилей, которые появятся на площади в рабочем состоянии во время самих праздничных мероприятий. Зрители смогут увидеть полностью восстановленное вооружение давних времен.