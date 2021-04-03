Саперы ЦВО защитили от паводка 50 тысяч жителей Челябинской области и Алтайского края

Саперы Центрального военного округа защитили около 50 тысяч жителей Челябинской области и Алтайского края от подтопления во время весеннего половодья. Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.

На затороопасных участках рек было разрушено около 40 тысяч квадратных метров ледового полотна с использованием свыше чем двух тонн взрывчатки. К работам привлекались наиболее подготовленные военнослужащие по контракту из состава подразделений инженерных войск округа. Подразделения оснащены современными образцами специального вооружения.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных групп. В региональном центре управления штаба округа организован круглосуточный мониторинг на наиболее паводкоопасных направлениях.