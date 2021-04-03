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Саперы ЦВО защитили от паводка 50 тысяч жителей Челябинской области и Алтайского края

Анна Берестовая
04:26 03.04.2021
Было разрушено около 40 тысяч квадратных метров ледового полотна.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Саперы Центрального военного округа защитили около 50 тысяч жителей Челябинской области и Алтайского края от подтопления во время весеннего половодья. Решение о проведении работ было принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению местных властей.

На затороопасных участках рек было разрушено около 40 тысяч квадратных метров ледового полотна с использованием свыше чем двух тонн взрывчатки. К работам привлекались наиболее подготовленные военнослужащие по контракту из состава подразделений инженерных войск округа. Подразделения оснащены современными образцами специального вооружения.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовлено более 30 подрывных групп. В региональном центре управления штаба округа организован круглосуточный мониторинг на наиболее паводкоопасных направлениях.

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