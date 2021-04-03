Bloomberg предсказало скорое восстановление экономики РФ

Решение российских властей не вводить строгий общенациональный карантин второй раз позволяет экономике страны идти на подъем после удара, нанесенного пандемией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно его информации, экономика РФ пострадала в значительно меньшей степени по сравнению со многими другими странами, где вводились более строгие и длительные противоэпидемические ограничения. Тем не менее, из-за мирового подъема цен и ослабления рубля не удалось избежать влияния инфляции и повышения ставки рефинансирования.

В агентстве предположили, что возвращение к докризисным показателям ВВП может произойти в России уже к четвертому кварталу текущего года. Восстановлению экономики в настоящее время способствует ослабление пандемии, вакцинация и высокие цены на нефть.