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В Греции продлили разрешение на прибытие россиян

Анна Берестовая
23:56 03.04.2021
Все граждане, прибывшие в страну из-за границы, проходят недельный профилактический карантин.
В Греции продлили разрешение на прибытие россиян
© Фото: pixabay.com
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Разрешение для въезда россиян в Грецию в количестве четырех тысяч человек в неделю официально продлено. Новое постановление, регулирующее ограничения, будет действовать с 6.00 5 апреля до 6.00 19 апреля.

Попасть на территорию страны для постоянных жителей РФ возможно лишь через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Для благополучного прибытия с собой необходимо взять отрицательный тест ПЦР на коронавирусную инфекцию (сроком давности не более 72 часов до прилета) и справку с указанием всех данных на английском языке. Проверка требующихся документов происходит перед посадкой в самолет.

Все прибывшие в Грецию из других стран граждане, включая россиян, должны семь дней пробыть на самоизоляции и указать место своего проживания на этот период. При нарушении противоэпидемических мер может последовать наказание в виде штрафа в 5 тысяч евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Газету правительства».

Ранее министр туризма Греции заявил, что туристический сезон в стране планируется открыть с 14 мая. Соответствующее намерение будет реализовано в случае, если это позволит динамика заболеваемости COVID-19.

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