В стране и мире Коронавирус В Турции четвертый день подряд обновляется рекорд заболевемости COVID-19 Алексей Курильченко За сегодняшний день выявлено более 44 тысяч случаев. © Фото: Yasin Akgul dpa Globallookpress Читайте нас на: В Турции суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией составил 44 756. Таким образом в стране четвертый день подряд обновляется рекорд по количеству зараженных. «Сегодня выявлено 44 756 новых случаев COVID-19, 1483 больных госпитализированы. Умерли 186 больных, с начала пандемии - 32 078. В тяжелом состоянии находится 2231 больной», - цитирует РИА Новости сообщение минздрава страны. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение вновь принять экстренные меры в связи с увеличившимся количеством смертей от COVID-19. В субботу и воскресенье в 58 провинциях Турции вводится комендантский час. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика