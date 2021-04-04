Сладости для сирийской детворы: российские военные привезли продуктовые наборы в населенный пункт Хумайра

В населенный пункт Хумайра сирийской провинции Хасеке российские военные из центра по примирению враждующих сторон привезли гуманитарную помощь, в которой так нуждается местное население. Военнослужащие передали коробки детям - каждый из них чувствует себя настоящим добытчиком.

«Большое спасибо России и правительству Владимира Путина, что они всегда рядом с нами. Особенно за гуманитарную помощь, оказываемую гражданам Сирии со стороны России, она крайне положительно влияет на благосостояние нуждающихся учеников и преподавателей, за что они выражают свою огромную благодарность», - рассказал директор школы Абдурахман Мухаммад Хасан.

В селении Хумайра проживает всего около 500 человек, 200 из которых – дети. И, конечно же, российская сгущенка, которую привезли им военные, не оставит местную детвору равнодушной. А еще в наборах сахар, мука, рис, чай.

Российский гуманитарный конвой приехал именно сюда, потому что военные знали - эти люди нуждаются практически во всем. Во многих семьях отцы погибли от рук террористов. У многих родственники до сих пор находятся в рядах правительственных войск.

«Для выдачи приглашались в основном лица из многодетных семей, инвалиды и те кто потеряли кормильца. По завершению проведения гуманитарной акции, в присутствии главы населенного пункта, органов безопасности и представителя от Российской Федерации осуществляется подписание документов о передаче материальных средств», - сообщил начальник группы по формированию гуманитарных грузов подполковник Дмитрий Бредучев.

Приезд российской колонны для местных мальчишек еще и хорошая возможность внимательно рассмотреть военную технику. Интересна каждая мелочь. Ну а взрослые еще долго не расходились. Каждому хотелось лично пообщаться с российскими военными.