Рэпер DMX госпитализирован в критическом состоянии после передозировки

Американский рэп-исполнитель DMX оказался в медицинском учреждении в критическом состоянии. Согласно имеющейся информации, причиной госпитализации музыканта стала передозировка наркотиками, вызвавшая сердечный приступ.

Инцидент произошел вечером 2 апреля дома у рэпера. После обращения к медикам DMX был направлен в больницу города Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк. В настоящее время он находится там же в отделении интенсивной терапии.

По данным портала TMZ, ссылающегося на приближенные к музыканту источники, рэпер пребывает в «вегетативном состоянии» и может умереть.

Ранее сообщалось, что британский рэп-исполнитель Дэниел Думилей, известный под псевдонимом MF Doom, скончался в возрасте 49 лет. О смерти артиста сообщила его супруга.