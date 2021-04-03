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Супружеская пара из Новошахтинска задержана по подозрению в истязании дочери

Алексей Курильченко
23:02 03.04.2021
По данным следователей, супруги из Новошахтинска избивали и связывали восьмилетнюю девочку.
Супружеская пара из Новошахтинска задержана по подозрению в истязании дочери
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Управление следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту истязания восьмилетней девочки супругами из города Новошахтинска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

«По версии следствия, жительница г. Новошахтинска, находясь по месту жительства,   систематически умышленно наносила побои своей дочери, 2014 года рождения, совместно с супругом (отчимом девочки). Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками, причиняя физическую боль, тем самым ограничивали ее свободу передвижения», - говорится в сообщении.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Супруги задержаны, они опрашиваются следователем, устанавливаются обстоятельства. Также следователи провели осмотр места происшествия.

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