В стране и мире Супружеская пара из Новошахтинска задержана по подозрению в истязании дочери Алексей Курильченко По данным следователей, супруги из Новошахтинска избивали и связывали восьмилетнюю девочку. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Управление следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело по факту истязания восьмилетней девочки супругами из города Новошахтинска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК. «По версии следствия, жительница г. Новошахтинска, находясь по месту жительства, систематически умышленно наносила побои своей дочери, 2014 года рождения, совместно с супругом (отчимом девочки). Также они ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками, причиняя физическую боль, тем самым ограничивали ее свободу передвижения», - говорится в сообщении. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Супруги задержаны, они опрашиваются следователем, устанавливаются обстоятельства. Также следователи провели осмотр места происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика