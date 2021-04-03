За минувшие сутки в США сделали рекордные 4 миллиона прививок от COVID-19

Свыше четырех миллионов жителей США в пятницу сделали прививку от коронавируса. О новом рекорде с начала процесса вакцинации сообщил у себя в Twitter Сайрус Шапар, отвечающий в Белом доме за вопросы по статистике пандемии.

«4,08 миллионов доз вакцины были введены вчера. Это первый день, когда в США было сделано четырех миллиона или более прививок», - написал Шапар.

В среднем за последнюю неделю в США, по словам чиновника, в день делалось свыше трех миллионов прививок, что также являлось рекордным показателем. Всего же с начала вакцинации в США, если верить руководителю ЦКПЗ Рошели Валенски, было сделано свыше 161 миллиона прививок, при том, что население страны составляет примерно 328 миллионов человек.

Таким образом, получается, что уже каждый пятый американец к настоящему моменту прошел полную вакцинацию от коронавируса, получив либо обе дозы одобренной в США вакцины компании Pfizer («Пфайзер»), либо ее германского партнера BioNTech («Бионтек»), или других.

В России, по официальным данным на 15 марта, оба компонента прививки от коронавируса, сделали 3,5 миллиона человек. Как отметили в РФПИ, наряду с Китаем, США, Индией и Израилем, Россия входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию граждан.