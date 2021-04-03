Сотрудники ЦПВС за сутки передали жителям Сирии более 2 тонн продовольствия
За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айн-Зат провинции Хомс. Местным жителям переданы 300 продовольственных наборов общим весом 2,2 тонн. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.
За все время процесса урегулирования сотрудники Центра провели 2788 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,8 тысяч тонн.
Также Карпов отметил, что Центр зафиксировал в идлибской зоне деэскалации 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.