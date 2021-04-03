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Сотрудники ЦПВС за сутки передали жителям Сирии более 2 тонн продовольствия

Алексей Курильченко
22:04 03.04.2021
Гуманитарная акция прошла в населенном пункте Айн-Зат провинции Хомс.
Сотрудники ЦПВС за сутки передали жителям Сирии более 2 тонн продовольствия
© Фото: Минобороны РФ
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За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айн-Зат провинции Хомс. Местным жителям переданы 300 продовольственных наборов общим весом 2,2 тонн. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

За все время процесса урегулирования сотрудники Центра провели 2788 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,8 тысяч тонн.

Также Карпов отметил, что Центр зафиксировал в идлибской зоне деэскалации 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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