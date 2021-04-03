В стране и мире Ситуация в Сирии Сотрудники ЦПВС за сутки передали жителям Сирии более 2 тонн продовольствия Алексей Курильченко Гуманитарная акция прошла в населенном пункте Айн-Зат провинции Хомс. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айн-Зат провинции Хомс. Местным жителям переданы 300 продовольственных наборов общим весом 2,2 тонн. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов. За все время процесса урегулирования сотрудники Центра провели 2788 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,8 тысяч тонн. Также Карпов отметил, что Центр зафиксировал в идлибской зоне деэскалации 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. *«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика