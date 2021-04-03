Подняли на борт: военнослужащие на Ми-8 спасли «потерпевших бедствие» товарищей в Заполярье

Тренировки подразделений поисково-спасательного обеспечения дальней авиации прошли на базе авиационного полка в Мурманской области. Согласно замыслу учений, экипажи смешанной авиационной эскадрильи совместно с подразделением поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отработали поиск и спасение экипажа вертолета своих товарищей, которые условно потерпели бедствие в малонаселенной местности.

Получив сигнал бедствия и координаты местонахождения, в район эвакуации вылетел многоцелевой вертолет Ми-8, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. Выполнив зависание над точкой эвакуации, обозначенной развернутым оранжевым тентом, авиационные спасатели с помощью лебедки и специальной корзины подняли на борт эвакуируемый экипаж.

Уже непосредственно в кабине машины специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы оказали условно пострадавшим нужную им первую медицинскую помощь.