Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые в истории стали чемпионками России

Волейболистки команды «Локомотив» из Калининграда обыграли московскую команду «Динамо» и впервые в истории стали чемпионками России. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 3-2 (21:25, 19:25, 25:23, 25:19, 15:12) в пользу девушек из города, располагающегося на побережье Балтийского моря.

Женская волейбольная команда «Локомотив» была основана лишь три года назад, в 2018 году. Однако под успешным руководством тренера Андрея Воронкова уже завоевала золото чемпионата страны, а до этого дважды становилась обладательницей серебряных медалей национального первенства.

Команда, ставшая чемпионом России, а также серебряный и бронзовый призеры получают право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, пишет РИА Новости.