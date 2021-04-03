Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Ефимова в свой день рождения заняла первое место на ЧР на дистанции 50 метров брассом

Алексей Курильченко
20:33 03.04.2021
Спортсменка стала лучшей на дистанции 50 метров брассом.
Ефимова в свой день рождения заняла первое место на ЧР на дистанции 50 метров брассом
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости
Читайте нас на:

Юлия Ефимова заняла первое место в дисциплине 50 метром брассом на Чемпионате России по плаванию в Казани. Спортсменка победила в свой день рождения - ей исполнилось 29 лет. Она прошла дистанцию за 30, 59 секунды.

Второе место заняла Татьяна Белоногофф (30,78), третье - Ника Годун (30,97). Победительницей в дисциплине 50 метров на спине стала Анастасия Фесикова.

Среди мужчин первое место на данной дистанции занял Климент Колесников. За ним финишировали Григорий Тарасевич и Павел Самусенко.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.