Ефимова в свой день рождения заняла первое место на ЧР на дистанции 50 метров брассом

Юлия Ефимова заняла первое место в дисциплине 50 метром брассом на Чемпионате России по плаванию в Казани. Спортсменка победила в свой день рождения - ей исполнилось 29 лет. Она прошла дистанцию за 30, 59 секунды.

Второе место заняла Татьяна Белоногофф (30,78), третье - Ника Годун (30,97). Победительницей в дисциплине 50 метров на спине стала Анастасия Фесикова.

Среди мужчин первое место на данной дистанции занял Климент Колесников. За ним финишировали Григорий Тарасевич и Павел Самусенко.