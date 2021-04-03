Роспотребнадзор: привившиеся «Эпиваккороной» должны сдать особый ИФА-тест

Для оценки уровня иммунитета против коронавируса, привившиеся вакциной «Эпиваккорона» должны сдать особый ИФА-тест. По данным Роспотребнадзора, российский препарат формирует меньше антител, чем другие вакцины, однако они способны поражать наиболее важные точки коронавируса.

«Пептидная вакцина "Эпиваккорона" индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса. В связи с этим для оценки уровня, сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор"», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что большинство тест систем определяют только общее количество антител в крови, вне зависимости от их направленности и эффективности. По данным ведомства, такие системы могут вовсе не определять антитела после прививки «Эпиваккороной».

«Эпиваккорона» стала второй зарегистрированной российской вакциной после «Спутника V». Об одобрении препарата заявил президент РФ Владимир Путин.