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Роспотребнадзор: привившиеся «Эпиваккороной» должны сдать особый ИФА-тест

Алексей Курильченко
20:14 03.04.2021
Из-за особенностей действия препарата, не все тест-системы способны определить созданные им антитела.
Роспотребнадзор: привившиеся «Эпиваккороной» должны сдать особый ИФА-тест
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
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Для оценки уровня иммунитета против коронавируса, привившиеся вакциной «Эпиваккорона» должны сдать особый ИФА-тест. По данным Роспотребнадзора, российский препарат формирует меньше антител, чем другие вакцины, однако они способны поражать наиболее важные точки коронавируса.

«Пептидная вакцина "Эпиваккорона" индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса. В связи с этим для оценки уровня, сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор"», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что большинство тест систем определяют только общее количество антител в крови, вне зависимости от их направленности и эффективности. По данным ведомства, такие системы могут вовсе не определять антитела после прививки «Эпиваккороной».

«Эпиваккорона» стала второй зарегистрированной российской вакциной после «Спутника V». Об одобрении препарата заявил президент РФ Владимир Путин.

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