Троих учащихся гимназии в Санкт-Петербурге пришлось срочно госпитализировать
СК РФ проводит доследственную проверку по возможному отравлению воспитанников учебного заведения.
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В Северной столице сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку после того, как трем воспитанникам учебного заведения в Василеостровском районе потребовалась срочная госпитализация.
В пресс-службе городского управления СК РФ сообщили, что учащиеся одной из гимназий 30 марта попали в больницу, где им всем был установлен одинаковый диагноз - гастроэнтерит.
Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего инцидента.