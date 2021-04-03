В стране и мире Троих учащихся гимназии в Санкт-Петербурге пришлось срочно госпитализировать Валентина Пескова СК РФ проводит доследственную проверку по возможному отравлению воспитанников учебного заведения. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Северной столице сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку после того, как трем воспитанникам учебного заведения в Василеостровском районе потребовалась срочная госпитализация. В пресс-службе городского управления СК РФ сообщили, что учащиеся одной из гимназий 30 марта попали в больницу, где им всем был установлен одинаковый диагноз - гастроэнтерит. Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего инцидента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика