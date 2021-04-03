С высоты 600 м: молодые разведчики под Мурманском дебютировали в прыжках с парашютами

Боевое крещение прошло молодое поколение разведчиков в Мурманской области, которым предстояло впервые в жизни «сделать шаг в бездну» - совершить прыжок с парашютом с вертолета на высоте 600 метров. Хотя профессионалы сразу оговаривают, что высота эта на самом деле - для начинающих. Однако летят военнослужащие, хотя и в первый раз, но сразу же не в тандеме, а - по одному, самостоятельно.

Через три секунды свободного полета и двух минут в воздухе - земля уже под ногами у разведчиков. Первые эмоции после прыжка - самые искренние.

«Сначала страшно было. Главное - выйти из вертолета, себя в руки взять, не запутаться, не затупить. Было очень весело и интересно. Первый раз - такие ощущения, мне очень понравилось», - рассказывает пулеметчик Егор Ануфриев.

Прыжки заставили понервничать тех, кто до этого момента лишь в теории знал, что все внимание в небе должно быть направлено на стропы управления. Тут важно - не опускать руки и работать с системой.

«Ничего не понимаешь сначала. Потом уже какие-то мысли, конечно, приходят в голову, что делать нужно. Впечатления вообще невероятные, потому что вот эти три секунды - это что-то просто, это надо попробовать», - говорят другие военнослужащие.

Вертолеты совершили 12 вылетов и каждый из заполнен солдатами - под завязку. Разведчики прыгают группами по 8-10 человек в каждой. С парашютами Д-10 - это белые купола, и системами специального назначения «Арбалет-2» - в виде «крыльев». Минимальная высота для прыжка - 600 метров, максимальная - до 2000 метров - уже для профессионалов. Но перед каждым разведчиком стоит задача только одна - отработать точность приземления.

С «Арбалетом» летают те, про кого говорят, что они - же профессионалы. С сотнями прыжков за спиной, как у командира разведроты Сергея Спиридонова. В его листе учета за 12 лет службы - 400 с лишним записей. Но желание подниматься в небо, каждый раз испытывая ударную дозу адреналина, меньше не становится.

«Надо на собственном примере показывать, как это - не бояться, а выполнять. Личный состав смотрит и, соответственно, за мной стремится дальше, уверенно и смело совершать прыжки», - поясняет командир разведывательной роты Сергей Спиридонов.

Сезон парашютных прыжков на Крайнем Севере едва наступил, но теперь летать под куполом будут часто и много. Уже к осени бойцы должны разменять вторую тысячу прыжков.