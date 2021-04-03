Эксперт ВОЗ рассказал о бесполезных против COVID-19 антителах

Эксперт Всемирной организации здравоохранения от России Владимир Дедков рассказал об особенностях антител против коронавирусной инфекции. По его словам, в теле человека могут формироваться антитела, неспособные сопротивляться COVID-19.

«Есть вирусы, иммунитет к которым сохраняется многие годы. Например, корь. Здесь получается, что люди вроде бы болели, а через полгода иммунитет упал. Сам факт наличия антител не говорит о том, что они протективные (способны защищать от коронавируса - прим.ред). И их уровень не говорит о том, что они протективные. Антитела могут быть, но они не нейтрализуют вирус», - рассказал Дедков.

Также ученый отметил, что при тестировании на количество антител результат может быть довольно условным, так как зависит от оборудования, на котором проводился тест.

«Если вы мне скажете, что у вас значение антител "20", мне это ничего не скажет. Если вы бы сдавали тест в моей лаборатории, на моем оборудовании, это бы я мог оценить для себя. И пороговые значения антител определяются с каждой тест-системой», - отметил ученый.

Ранее Владимир Дедков участвовал в экспедиции в Ухань в работе по расследованию происхождения коронавируса. Экспертная группа изучила возможные источники происхождения вируса и поделилась своими соображениями.