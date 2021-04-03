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«Этого не будет»: Безпалько ответил Украине на заявления о подготовке НАТО к «войне» с Россией

Валентина Пескова
18:20 03.04.2021
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что НАТО собирается воевать с Россией, чтобы помочь Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Представляющий Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. Как намекнул Арестович, альянс НАТО уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основная цель - Крым и Балканы.

Однако в России к этому отнеслись спокойно и со здоровой долей критики и скепсиса. Как прокомментировал «Звезде» член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, Арестович - выдает желаемое за действительное.

«В странах Балтии и в военной доктрине других стран Россия всегда значилась военным противником. И нам это всегда было понятно и видно даже по символичным актам, когда например, в Эстонии только восстановили танк "Тигр", и поставили его, направив в сторону России. До вполне  конкретных действий по выстраиванию военной инфраструктуры, направленной против нашей страны», - прокомментировал политолог.

Альянс может преследовать только свои личные цели, заметил Безпалько, - политические или общественные, - но никак не будет воевать с РФ за Крым или Донбасс, чтобы помочь «восстановить территориальную целостность Украине». Этого не будет точно, констатировал эксперт.

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