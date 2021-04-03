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Загадочная советская сладость: откуда появилось название «Птичье молоко»

Егор Левин
17:30 03.04.2021
Советский человек, наслаждаясь «сказочным» тортом, чувствовал себя в прямом смысле на седьмом небе от удовольствия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: back-in-ussr.com
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Лучшим подарком из Москвы в 70-80-е годы прошлого века было детище советской пищевой промышленности - торт «Птичье молоко». Поначалу купить его можно было исключительно в ресторане «Прага», где выпекали всего по 600 экземпляров в день, несмотря на тысячную очередь на улице. Рецептуру утверждали в Едином дегустационном совете, а любое от нее отклонение наказывалось уголовно.

«”Птичье молоко” помню, потому что для меня это было загадочное название - я никак не понимал, как это у птицы может быть молоко. Да и не так часто пробовал», - вспоминает в программе «СССР. Знак качества с Гариком Сукачевым» актер театра и кино Артур Ваха.

Как оказалось, словосочетание «Птичье молоко» подарил миру древнегреческий комедиограф Аристофан: в его комедии пернатые хотели перехватить власть у богов, обещая людям за поклонение птичье молоко, якобы способное подарить им несказанное блаженство. Советский же человек, наслаждаясь «сказочным» тортом, чувствовал себя в прямом смысле на седьмом небе от удовольствия.

Сегодня же от разнообразия и обилия сладостей рябит в глазах. Но что за секрет был в советских конфетах, тортах, мороженом и прочих сладостях, что затмить их вкус современным кондитерам так и не удалось? Главный секрет успеха - натуральность без усилителей и улучшителей. По этому вкусу советский человек и тоскует до сих пор.

В новом выпуске программы «СССР. Знак качества» звездные свидетели эпохи вспоминают, какие именно лакомства из детства оставили свой сладкий шлейф в их памяти и почему советским конфетам они доверяли больше, чем современным. Смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

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