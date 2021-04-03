Северный флот направил на парад в Москву «арктические» танки и морпехов
Тяжелая техника представит Северный флот на военном параде 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Военнослужащие мотострелковой бригады на тяжелых «арктических» танках Т-80БВМ и морские пехотинцы будут представлять Северный флот на параде Победы в Москве 9 мая.
Как сообщили в пресс-службе флота в субботу, тренировки парадных расчетов, прибывших с северной базы, уже начались в Подмосковье.
Там находятся танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота на танках Т-80БВМ и батальон морских пехотинцев.
Моряки-североморцы также будут задействованы в военных парадах, которые пройдут в городе-герое Мурманске и в главной базе флота - Североморске. В них примут участие более полутора тысяч человек: из авиации, плавсостава, сухопутных и береговых войск.
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