Северный флот направил на парад в Москву «арктические» танки и морпехов

Военнослужащие мотострелковой бригады на тяжелых «арктических» танках Т-80БВМ и морские пехотинцы будут представлять Северный флот на параде Победы в Москве 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе флота в субботу, тренировки парадных расчетов, прибывших с северной базы, уже начались в Подмосковье.

Там находятся танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота на танках Т-80БВМ и батальон морских пехотинцев.

Моряки-североморцы также будут задействованы в военных парадах, которые пройдут в городе-герое Мурманске и в главной базе флота - Североморске. В них примут участие более полутора тысяч человек: из авиации, плавсостава, сухопутных и береговых войск.