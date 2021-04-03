Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Трогает мочку уха и выдумывает»: физиогномист рассказала, как распознать ложь

Валентина Пескова
16:46 03.04.2021
По внешним признакам человека или его поведению можно всегда увидеть, лукавит ли он, скрывает ли что-то, или наоборот - абсолютно чистосердечен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imagebroker, Sonja Krebs, Globallookpress
Читайте нас на:

Невербальное поведение человека, по большому счету, выдает все, что скрыто в его подсознании. Так, если человек рассказывает какую-то историю, но при этом отрицательно мотает головою, всем своим видом показывая, что - нет, я говорю вам неправду! - значит, его мысли не сходятся с тем,  что он думает на самом деле. Об этом рассказала «Звезде» психолог и физиогномист Наталья Ковалева.

«Например, когда человек правша - у него работает правое полушарие. Это значит, что он полностью контролирует свою правую руку и правую ногу, но при этом совершенно забывает о своем левом полушарии, которое в это время управляет и контролирует его подсознание. Поэтому, когда человек смотрит вниз и влево при разговоре с вами - то он на 100% врет. А когда смотрит вправо и вверх - это значит, что человек начинает просто вспоминать, в чем он был, например, вчера одет. А вот если уже влево и вверх - это значит, что он уже начинает выдумывать, потому что именно этот жест показывает, что он обращается к своей фантазии свой», - рассказала эксперт.  

Еще один жест, говорящий о том, что человек чего-то не договаривает или пытается скрывать от вас какую-то информацию - это когда человек прячет руки в карманы. При волнении, когда человек пытается кого-то пытается обмануть, у него начинается обильное потоотделение. Иногда люди при лжи часто трогают свой нос или мочки уха. При этом мужчинам свойственно в момент обмана тереть глаза, а женщины начинают проводить под ними пальцами, как бы поправляя макияж.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:08 Армия
Точное попадание: вертолеты Балтийского флота Ми-24 поразили наземные цели на расстоянии до 5 км
14:52 В стране и мире
Видео
Суд запретил Эдварду Билу покидать дом сроком на 2 месяца
13:20 Армия
Отряд боевых кораблей Балтийского флота вернулся на базу после дальнего похода
13:34 В стране и мире
Видео
Обвинение просит запретить Эдварду Билу покидать дом и использовать Интернет
10:40 В стране и мире
Видео
Москвичам на выходные предрекли тепло и заморозки
Популярное
Популярное
Видео
В США найдены племянники Гитлера, которым правительство страны до сих пор выплачивает компенсации
Видео
Марсоход Perseverance прислал на Землю новые фотографии
Видео
Диетолог назвал продукты, укрепляющие кости
Видео
Диетолог перечислила вредные и полезные для печени продукты
Эксперт перечислил комнатные растения, опасные для человека
Видео
Иммунолог перечислил признаки слабого иммунитета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.