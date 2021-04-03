«Трогает мочку уха и выдумывает»: физиогномист рассказала, как распознать ложь

Невербальное поведение человека, по большому счету, выдает все, что скрыто в его подсознании. Так, если человек рассказывает какую-то историю, но при этом отрицательно мотает головою, всем своим видом показывая, что - нет, я говорю вам неправду! - значит, его мысли не сходятся с тем, что он думает на самом деле. Об этом рассказала «Звезде» психолог и физиогномист Наталья Ковалева.

«Например, когда человек правша - у него работает правое полушарие. Это значит, что он полностью контролирует свою правую руку и правую ногу, но при этом совершенно забывает о своем левом полушарии, которое в это время управляет и контролирует его подсознание. Поэтому, когда человек смотрит вниз и влево при разговоре с вами - то он на 100% врет. А когда смотрит вправо и вверх - это значит, что человек начинает просто вспоминать, в чем он был, например, вчера одет. А вот если уже влево и вверх - это значит, что он уже начинает выдумывать, потому что именно этот жест показывает, что он обращается к своей фантазии свой», - рассказала эксперт.

Еще один жест, говорящий о том, что человек чего-то не договаривает или пытается скрывать от вас какую-то информацию - это когда человек прячет руки в карманы. При волнении, когда человек пытается кого-то пытается обмануть, у него начинается обильное потоотделение. Иногда люди при лжи часто трогают свой нос или мочки уха. При этом мужчинам свойственно в момент обмана тереть глаза, а женщины начинают проводить под ними пальцами, как бы поправляя макияж.