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Третий бой между Макгрегором и Порье состоится летом 2021 года

Егор Левин
15:39 03.04.2021
Впервые бойцы встретились в 2014 году на турнире UFC 178, затем - в 2021 году на UFC 257, где американец уверенно реваншировал свое первое поражение эффектным нокаутом.
Третий бой между Макгрегором и Порье состоится летом 2021 года
© Фото: Jeff Bottari, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бойцы ММА американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор проведут свой третий бой в июле 2021 года. По итогам двух прошедших сражений счет встреч составляет 1:1, третьему реваншу суждено расставить все на свои места.

Сообщается, что очередная встреча одних из самых ярких представителей промоушена UFC состоится 10 июля. Организация планирует, что к тому времени антиковидные ограничения будут сняты, и провести мероприятие удастся уже в присутствии зрителей, однако место проведения на данный момент еще неизвестно. Об этом передает телеканал ESPN.

Впервые Порье и Макгрегор встретились в 2014 году на турнире UFC 178, затем - в 2021 году на UFC 257. Американец уверенно реваншировал свое первое поражение эффектным нокаутом.

Макгрегор в общей сложности провел в смешанных единоборствах 27 боев, среди которых - 5 поражений; его оппонент - 33 боя с шестью поражениями. Ирландец некоторое время владел чемпионскими поясами в двух весовых категориях, американец непродолжительное время являлся временным чемпионом в легком весе, уступив в бою с абсолютным чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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