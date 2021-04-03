Умерла актриса из фильма «Двое в пути» Нина Зоткина

В Москве на 70-м году жизни умерла актриса Нина Зоткина, на счету которой - работа в 21 кинокартине. Нина Зоткина также много работала в качестве режиссера озвучания на киностудии «Мосфильм».

О смерти актрисы сообщил в соцсети режиссер Михаил Дегтярь, после звонка своей однокурсницы по ВГИКу, которая живет рядом с Зоткиной.

«Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие», - написал Дегтярь на своей странице в Facebook.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 года, окончила Щукинское училище. За роль Оли Чумаковой в мелодраме «Двое в пути» 1973 года Нина Зоткина была удостоена премий на кинофестивалях в Праге и в Донецке. Среди ее других картин - которых «Быть человеком», «Расписание на завтра», «Приключения маленького папы» и другие.