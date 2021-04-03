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«Меньшее зло»: врач рассказала, почему влажные салфетки лучше санитайзеров

Анна Берестовая
01:48 03.04.2021
Влажные салфетки, которые не содержат спирта, более предпочтительны для кожи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Врач-дерматолог, трихолог, косметолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала «Звезде», в чем сильные стороны влажных салфеток по сравнению с другими способами дезинфекции и как их стоит использовать.

«Влажные салфетки - это меньшее зло, чем санитайзеры. Особенно если они не содержат спирта, они в меньшей степени нарушают защитный гидролипидный слой», - указала медик.

В случае, если салфетки имеют добавки, которые вызывают у человека индивидуальную непереносимость, к примеру, ромашку, то их стоит избегать. При отсутствии аллергий любые салфетки можно использовать спокойно.

«Салфетки, которые выходят на российский рынок, все дерматологически протестированы и... возможно ими пользоваться», - отметила Егорова.

Врач указала, что применять такое средство гигиены стоит в меру, а не чрезмерно часто. Также специалист добавила, что влажные салфетки, сделанные для детей, имеют более мягкий эффект.

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