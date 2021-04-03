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Точное попадание: вертолеты Балтийского флота Ми-24 поразили наземные цели на расстоянии до 5 км

Валентина Пескова
16:08 03.04.2021
Экипажи отработали удары поодиночке и в составе пар с применением неуправляемых и управляемых ракет и стрелково-пушечного вооружения.
Точное попадание: вертолеты Балтийского флота Ми-24 поразили наземные цели на расстоянии до 5 км
© Фото: Минобороны РФ
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Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов в Калининградской области уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне.

Около 10 экипажей отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Во время боевых вылетов вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и парами, применяя как неуправляемые, так и управляемые ракеты, а также стрелково-пушечное вооружение вертолетов  Ми-24.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, выполнение практических стрельб способствует повышению уровня выучки военных пилотов при выполнении задач по отработке и совершенствованию тактики и способов применения морской авиации.

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