Точное попадание: вертолеты Балтийского флота Ми-24 поразили наземные цели на расстоянии до 5 км

Пилоты ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота в рамках учебно-тренировочных полетов в Калининградской области уничтожили колонны техники, живую силу и укрепления условного противника на авиационном полигоне.

Около 10 экипажей отработали применение авиационных средств поражения по наземным целям на расстоянии от 500 метров до 5 километров с минимальных и средних высот.

Во время боевых вылетов вертолетчики выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и парами, применяя как неуправляемые, так и управляемые ракеты, а также стрелково-пушечное вооружение вертолетов Ми-24.

Как отметили в пресс-службе Минобороны РФ, выполнение практических стрельб способствует повышению уровня выучки военных пилотов при выполнении задач по отработке и совершенствованию тактики и способов применения морской авиации.