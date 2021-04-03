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Десантники-кинологи вместе с подопечными готовятся к всеармейскому первенству «Верный друг»

Павел Кутаренко
Светлана Головина
14:30 03.04.2021
В ходе конкурса участники должны продемонстрировать навыки преодоления полосы препятствий, задержания нарушителя и пробежать трассу с двумя огневыми рубежами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Псковской области десантники-кинологи вместе со своими питомцами готовятся к всеармейскому первенству «Верный друг». В ходе турнира участников ждут несколько дисциплин, где требуется быстро бегать, преодолевать препятствия и задерживать нарушителей. Для того, чтобы достичь успеха между человеком и питомцем должно быть полное взаимопонимание.

Высокие заборы и лестницы немецкая овчарка Руни преодолевает молниеносно и без поводка. Вместе со своим вожатым Владимиром Керножицким вместе они уже на протяжении трех лет.

«Это работа, это любовь к собаке, постоянное общение с ней, игра. Кормление на площадке с рук всегда обязательно - плац! хорошо - за счет этого и добиваемся», - рассказал старший вожатый отделения караульных собак Владимир Керножицкий.

Кроме прохождения полосы препятствий участники конкурса «Верный друг» должны продемонстрировать навыки в дисциплине «Защитная служба» - собаке нужно найти и задержать нарушителя (на языке кинологов - «фигуранта»).

Нарушителя в укрытии положено только «облаять», но не кусать. Однако с тем, кто попытается сбежать или напасть, собака имеет право действовать строже.

«Самое сложное сделать спарку человека и собаки. Ты можешь быть спортсменом, мастером, но если у тебя собака не работает, и у вас нет контакта - грош цена тебе», - отметил старший тренер сборной команды ВДВ Григорий Семчук.

Самый сложный этап конкурса - биатлон с собакой. Участникам необходимо пробежать трассу протяженностью 3,2 км с двумя огневыми рубежами.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.

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