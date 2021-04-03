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Сложнейшее испытание: под Тулой прошли учения спецназа по освобождению заложников

Алексей Курильченко
06:00 03.04.2021
Тренировки прошли в рамках всеармейского этапа конкурса «Полярная звезда».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Тесницкое под Тулой участники всеармейского этапа конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск «Полярная звезда» отработали одно из самых сложных упражнений - «Штурм здания».

По условиям военнослужащие в составе своих команд условно десантировались беспарашютным способом из вертолета вблизи здания, в котором засел отряд «террористов», захвативший заложников. Спецподразделениям предстояло провести операцию по освобождению.

Для отработки упражнения было подготовлено около 30 мишеней, имитирующих легкобронированную технику и скопления боевиков на расстоянии до 450 м. Для штурмовых подгрупп на расстоянии до 25 м выставлялись около 20 ростовых целей и 5 штрафных мишеней – заложники, которых нельзя поражать.

Для выполнения задачи спецназовцы использовали противотанковые гранатометы РПГ-7Д, автоматы АКС-74, снайперские винтовки СВДС, пулеметы ПКМ и пистолеты Макарова.

Сложность при выполнении упражнения заключалась в том, что никто из участников заранее не был знаком с обстановкой как снаружи, так и внутри здания, не знал места удержания заложников, что существенно осложняло ведение боя, на коротких дистанциях с оперативным поражением целей.

Всего в конкурсе принимают участие около 100 лучших разведчиков из 4-х подразделений специального назначения соединений ВДВ, а также команда Росгвардии.

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