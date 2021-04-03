Отряд боевых кораблей Балтийского флота вернулся на базу после дальнего похода

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Бойкий» и большого десантного корабля «Минск» выполнил задачи дальнего похода в Северном и Балтийском морях. Экипажи провели в море более месяца и за это время отработали десятки корабельных учений и тренировок.



Боевые расчеты корвета осуществили электронные пуски противокорабельных управляемых ракет. Экипажи кораблей отразили воздушный налет «противника и отработали вопросы противодиверсионной защиты во время стоянки на незащищенном рейде.



Палубный вертолет Ка-27, базирующийся на корвете, сделал несколько летных смен. Во взаимодействии с кораблями отряда вертолетчики занимались поиском подводной лодки условного противника, а также провели тренировки по «спасению» с воды.



Подразделения морских пехотинцев отработали различные антитеррористические сценарии и стрельбы из стрелкового оружия по морским мишеням.



Церемония встречи экипажей прошла в военной гавани Балтийска. На пирсе моряков встречал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, представители командования, военнослужащие корабельных соединений флота, оркестр, а также родные и близкие. Отличившиеся в дальнем походе награждены ценными подарками.

Из похода корабли вернулись технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов приступить к выполнению задач по предназначению.