Суд в Барнауле арестовал сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети

Суд в Барнауле арестовал мужчину, подозреваемого в планировании подрыва мечети по заданию украинской националистической организации.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье 205.3 Уголовного кодекса России - «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Срок заключения под стражу составляет два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, в Барнауле задержали местного жителя, планировавшего устроить подрыв мечети. В результате обысков у задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, которые содержали фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.