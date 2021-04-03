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Суд в Барнауле арестовал сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети

Алена Миронова
14:10 03.04.2021
Срок заключения под стражу составляет два месяца.
Суд в Барнауле арестовал сторонника украинских националистов, планировавшего подрыв мечети
© Фото: Пресс-служба ФСБ РФ, РИА Новости
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Суд в Барнауле арестовал мужчину, подозреваемого в планировании подрыва мечети по заданию украинской националистической организации. 

Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье 205.3 Уголовного кодекса России - «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Срок заключения под стражу составляет два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.

Напомним, в пятницу, 2 апреля, в Барнауле задержали местного жителя, планировавшего устроить подрыв мечети. В результате обысков у задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, которые содержали фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому куратору.

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