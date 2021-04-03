Эксперты рассказали, как избавиться от симптомов после COVID-19

Депрессия, агрессия и ухудшение памяти - симптомы, с которыми зачастую сталкиваются люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы вернуться к прежней жизни, потребуется не один месяц.

«Если у человека были ранее проблемы с сердцем, значит, после коронавируса надо заниматься восстановлением функции сердца. То же самое касается и сосудов, и центральной нервной системы», - передает LIFE слова иммунолога ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Эксперт отмечает, что долгое отсутствие обоняния и вкуса обусловлено именно поражением центральной нервной системы. Воротами же для проникновения инфекции служит слизистая верхних дыхательных путей.

«Здесь нужна комплексная реабилитация. Нужно курортное лечение: физиопроцедуры, лечебная физкультура, водные процедуры. Для восстановления придется поработать с невропатологом, психологом, физиотерапевтом, кардиологом», - такую рекомендацию дает иммунолог.

Психолог Ольга Торлецкая считает, что к депрессиям вследствие заболевания коронавирусом может приводить нагнетающая обстановка в мире - стремительное распространение эпидемии, рост числа зараженных, летальные случаи. Однако справиться с этим состоянием можно достаточно просто.

«Нужно насытиться эмоциями настолько сильно, насколько это возможно. Человеку нужно выкарабкиваться из этого состояния. Освоить совершенно новый для себя вид занятий», - советует психолог.

Торлецкая подчеркнула, что человек самостоятельно может помочь психике переключиться быстрее.