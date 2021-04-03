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Стакан преткновения: Эдгард Запашный показал сложный трюк с ложками на съемках «Легенд цирка»

Егор Левин
10:15 03.04.2021
Суть в том, чтобы подбросить пять ложек, лежащих перед пятью стаканами на обычном столовом подносе, и попасть в них - никакого допоборудования и никакой подготовки, кроме ловкости и сноровки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Герой нового выпуска программы «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» - клоун и акробат Владимир Георгиевский. Его карьера в разные моменты состояла из выступлений в городах Европы, театральных и иных постановок. Он гастролировал, сменял города, со временем изобретая все новые и новые номера и репризы. На съемках программы Георгиевский научил Запашного одному из простых на первый взгляд, но достаточно сложных при выполнении трюков.

Суть в том, чтобы подбросить пять ложек, лежащих перед пятью стаканами, установленными на обычном столовом подносе, и попасть в них. Никакого дополнительного оборудования, никакой дополнительной подготовки, кроме ловкости и сноровки. Георгиевский выполняет трюк, годами неустанно «выбивая» пять из пяти.

С первого раза Эдгарду не удалось одолеть поставленную задачу: совершив параллельный полет, приборы упали на поднос, едва задев стаканы; однако вторая попытка оказалась результативнее, и уже три ложки, обернув крутую дугу, угодили в положенные цели.

«Очень важно, чтобы ложки не гуляли, тут нужна аккуратность. Чтобы они обязательно лежали параллельно. Это надо привыкать», - прокомментировал попытки Георгиевский.

Запашный передал поднос с приборами по очереди присутствующим циркачам и членам съемочной группы. Повторить результат даже в три попадания не удалось никому.

Смотрите историю клоуна и акробата Владимира Георгиевского в новом выпуске программы «Легенды цирка» на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube. Его приглашали работать в самые лучшие шоу Европы, не только цирковые, но и театральные, и музыкальные. В чем загадка этого артиста, чем он покоряет зрителя? И почему спустя долгие годы работы за границей он снова вернулся в Россию?

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